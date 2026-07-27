Які овочі найбільше подорожчали

Минулого тижня в Україні зафіксували суттєве зростання гуртових цін на овочі борщового набору. За даними аналітиків EastFruit, найбільше подорожчали картопля та ріпчаста цибуля.

Гуртові ціни на картоплю зросли з 10 – 15 до 13 – 28 гривень за кілограм. Найбільший стрибок продемонструвала ріпчаста цибуля, яка подорожчала майже вдвічі – з 16 – 20 до 29 – 33 гривень за кілограм.

Також зросла вартість моркви – з 22 – 28 до 23 – 37 гривень за кілограм. Білокачанна капуста тепер продається в гурті по 20 – 24 гривні за кілограм замість 18 – 25 гривень тижнем раніше, а буряк – по 12 – 14 гривень проти 10 – 15 гривень.

Крім того, дорожчими стали тепличні овочі. Помідори піднялися в ціні з 40 – 75 до 60 – 75 гривень за кілограм, а огірки – з 15 – 30 до 18 – 45 гривень. Водночас солодкий перець подешевшав із 70 – 175 до 45 – 100 гривень за кілограм, а баклажани – із 70 – 100 до 25 – 35 гривень.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Баштанні, ягоди та фрукти дешевшають

У фруктово-ягідному сегменті триває сезонне здешевлення продукції. Через збільшення пропозиції на ринку суттєво впали ціни на баштанні культури.

Гуртова вартість кавунів знизилася з 20 – 30 до 13 – 15 гривень за кілограм. Дині подешевшали більш ніж удвічі – з 60 – 120 до 30 – 50 гривень за кілограм.

Також дешевшими стали сезонні фрукти та ягоди. Абрикоси нині продають по 50 – 90 гривень за кілограм проти 45 – 120 гривень раніше. Сливи подешевшали з 50 – 100 до 35 – 55 гривень за кілограм, а лохина – з 200 – 300 до 120 – 160 гривень.

Експерти пояснюють таку динаміку сезонним збільшенням обсягів надходження фруктів і ягід на ринок. Натомість подорожчання овочів борщового набору пов'язують із коливанням пропозиції та поступовим вичерпанням запасів ранньої продукції.

Тим часом на українських ринках з'явився ранній виноград нового врожаю, а вибір продукції поступово збільшується. Попри старт сезону, ціни поки залишаються доволі високими, хоча покупці вже можуть знайти різні сорти в широкому ціновому діапазоні.