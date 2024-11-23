Найбільший банк Британії припинив приймати платежі з Росії та Білорусі

Британський банк HSBC вважається найбільший у країні за розміром активів. Відомо, що він припиняє приймання платежів із Росії та Білорусі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Банк Британії відмовився приймати платежі з Росії та Білорусі

Як пишуть в Reuters, своїм клієнтам, які планують здійснювати або отримувати відповідні платежі, банк рекомендує використовувати "альтернативні варіанти".

Банк розіслав клієнтам повідомлення, в якому попередив, що заборона торкнеться фізосіб і вводиться на будь-які вхідні операції з двох країн.

Як йдеться в матеріалі, з літа 2023 року HSBC припинив обслуговування платежів для російських компаній, які використовували гонконгську філію банку для операцій з Азією. Обмеження було введено після того, як Гонконг відвідали американські чиновники, які вимагали зупинити постачання в Росію підсанкційних товарів.

Які причини нової заборони на платежі банк HSBC не повідомив. Однак рішення було ухвалено наступного дня після того, як Сполучені Штати посилили фінансові санкції проти Росії, включивши до "чорних списків" 50 банків Росії, зокрема державний "Газпромбанк".

Мінфін Америки також попередив кредитні організації по всьому світу про можливі заходи у відповідь за співпрацю з російським "аналогом SWIFT" – Системою передачі фінансових повідомлень (СПФС) Банку Росії. З літа 2024 року вона перебуває під європейськими санкціями. Система, до якої, як стверджує ЦБ Росії, приєдналися банки з 20 країн, використовується для обходу санкційних обмежень, підкреслював Мінфін Сполучених Штатів.

HSBC, який до війни мав дочірній банківський бізнес у Росії, має давню історію претензій від американської влади: раніше банк уже оштрафували на 2 мільярда доларів за звинуваченнями у відмиванні грошей через мексиканський підрозділ.

У 2024 році HSBC продав свій російський підрозділ "Експобанку".