Росія знайшла шляхи для грошей: ГУР розкрило нові схеми обходу санкцій

Росія продовжує шукати лазівки у світовій фінансовій системі, щоб підтримувати свою військову машину. Головне управління розвідки України оновило розділ "Фінанси війни" на порталі War&Sanctions і оприлюднило нові схеми, якими Кремль користується для обходу санкцій.

Кого викрили на обході санкцій

Цього разу під приціл потрапили 14 банків, платіжних систем та фінансових посередників, які дозволяють росіянам проводити міжнародні розрахунки, розповіли в ГУР.

Через масштабні санкції, запроваджені проти російського фінансового сектору, держава-агресор змушена шукати альтернативні канали для міжнародних платежів,

– зазначило відомство.

Відтак, для переказу коштів росіяни активно використовують цифрові валюти, транскордонні мережі та інфраструктуру країн, які не приєдналися до санкційного тиску.

Серед основних гравців цього тіньового ринку опинилися:

Finzypay – криптовалютна платформа, що конвертує кошти через цифровий актив RubX, створений за підтримки російської держкорпорації "Ростех";

– криптовалютна платформа, що конвертує кошти через цифровий актив RubX, створений за підтримки російської держкорпорації "Ростех"; "Азіатсько-Тихоокеанський банк" – установа, яка проводить платежі через китайську систему CIPS та залучає банки Казахстану;

– установа, яка проводить платежі через китайську систему CIPS та залучає банки Казахстану; "Система-Крипто" – фінтех-сервіс із орбіти підсанкційного олігарха Владіміра Євтушенкова.

Чому викриття схем важливе

За даними української розвідки, альтернативні фінансові механізми мають особливе значення для російського військово-промислового комплексу. Попри гучні заяви про "імпортозаміщення", виробництво зброї в Росії критично залежить від іноземної електроніки, верстатів та сировини.

Перекриття подібних схем ускладнюватиме міжнародні розрахунки російського ВПК, послаблюватиме його ланцюги постачання та обмежуватиме можливості держави-агресора підтримувати свій військовий потенціал,

– наголосили в ГУР.

У відомстві додали, що санкції проти Росії дають світу можливість виробити дієві способи контролювати та обмежувати незаконні міжнародні розрахунки.

У перспективі ці інструменти можуть стати універсальною зброєю проти будь-яких недобросовісних гравців на глобальному фінансовому ринку.

Нагадаємо, що санкційна політика проти фінансового сектору Росії триває з перших днів повномасштабного вторгнення, поступово відрізаючи найбільші банки Росії від світової системи. Створення розділу "Фінанси війни" стало логічним продовженням цієї боротьби.