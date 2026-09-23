Як саме працювала тіньова схема фінансування

Російська фінтехкомпанія A7, створена як альтернатива західним платіжним системам, зуміла переказати понад 6,9 мільярда доларів в обхід санкцій. Про масштабну операцію з відмивання грошей через міжнародну банківську систему повідомляє Financial Times.

Група використовувала розгалужену мережу зі 100 підставних компаній у Гонконзі, ОАЕ, Великій Британії та інших країнах. Вони отримували доступ до системи SWIFT, маскуючи свої транзакції фальшивими рахунками-фактурами у промислових масштабах.

Зверніть увагу! Засновником A7 у Росії та Киргизстані виявився молдовський олігарх Ілан Шор. Проєкт мав потужну підтримку державного "Промсвязьбанку", який тісно пов'язаний з російським військово-промисловим комплексом.

Найбільше обурює те, що частина цих коштів йшла на закупівлю надзвичайно чутливих товарів військового призначення та техніки для російських спецслужб. Наприклад, у лютому 2025 року співробітники A7 провели платіж на 510 тисяч доларів за 500 прицілів нічного бачення, вказавши у митних документах, що це "загартоване скло".

Які світові банки опинилися в епіцентрі скандалу?

До списку установ, через які проходили брудні гроші, потрапили гіганти світового ринку. Лише на рахунки Standard Chartered у Гонконзі з кінця 2024 року надійшло 1,1 мільярда доларів від структур Шора.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Клієнти Citigroup отримали 74 мільйони доларів, а через європейські рахунки Deutsche Bank пройшло близько 18 мільйонів доларів. Крім того, A7 відкрила рахунки для 17 своїх компаній у найбільшому банку ОАЕ First Abu Dhabi, провівши через них понад 1,8 мільярда доларів, а також співпрацювала з JPMorgan Chase та DBS.

Цікаво! Кремль почав активно шукати та просувати альтернативні шляхи для транскордонних платежів після того, як російські банки масово відключили від системи SWIFT через повномасштабне вторгнення в Україну. Підставним компаніям давали чіткі інструкції змінювати митні коди підсанкційних товарів на безпечні аналоги, щоб не викликати підозр у західних регуляторів. Кінцевим пунктом призначення для більшої половини цих тіньових потоків стали китайські банківські рахунки.

Тим часом Латвія не підтримала запропонований Євросоюзом компроміс щодо санкцій проти Росії. Йшлося про продовження обмежень на 36 місяців в обмін на вилучення зі санкційного списку російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.