Как именно работала теневая схема финансирования

Российская финтех-компания A7, созданная как альтернатива западным платежным системам, сумела перевести более 6,9 миллиарда долларов в обход санкций. О масштабной операции по отмыванию денег через международную банковскую систему сообщает Financial Times.

Группа использовала разветвленную сеть из 100 подставных компаний в Гонконге, ОАЭ, Великобритании и других странах. Они получали доступ к системе SWIFT, маскируя свои транзакции поддельными счетами-фактурами в промышленных масштабах.

Обратите внимание! Основателем A7 в России и Кыргызстане оказался молдавский олигарх Илан Шор. Проект пользовался мощной поддержкой государственного "Промсвязьбанка", который тесно связан с российским военно-промышленным комплексом.

Больше всего возмущает то, что часть этих средств шла на закупку чрезвычайно чувствительных товаров военного назначения и техники для российских спецслужб. Например, в феврале 2025 года сотрудники A7 осуществили платеж на сумму 510 тысяч долларов за 500 прицелов ночного видения, указав в таможенных документах, что это "закаленное стекло".

Какие мировые банки оказались в эпицентре скандала?

В список учреждений, через которые проходили "грязные" деньги, попали гиганты мирового рынка. Только на счета Standard Chartered в Гонконге с конца 2024 года поступило 1,1 миллиарда долларов от структур Шора.

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Клиенты Citigroup получили 74 миллиона долларов, а через европейские счета Deutsche Bank прошло около 18 миллионов долларов. Кроме того, A7 открыла счета для 17 своих компаний в крупнейшем банке ОАЭ First Abu Dhabi, проведя через них более 1,8 миллиарда долларов, а также сотрудничала с JPMorgan Chase и DBS.

Интересно! Кремль начал активно искать и продвигать альтернативные пути для трансграничных платежей после того, как российские банки были массово отключены от системы SWIFT из-за полномасштабного вторжения в Украину. Подставным компаниям давали четкие инструкции менять таможенные коды подсанкционных товаров на безопасные аналоги, чтобы не вызывать подозрений у западных регуляторов. Конечным пунктом назначения для большей половины этих теневых потоков стали китайские банковские счета.

Между тем Латвия не поддержала предложенный Евросоюзом компромисс по санкциям против России. Речь шла о продлении ограничений на 36 месяцев в обмен на исключение из санкционного списка российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана.