Кого викрили на обході санкцій

Цього разу під приціл потрапили 14 банків, платіжних систем та фінансових посередників, які дозволяють росіянам проводити міжнародні розрахунки, розповіли в ГУР.

Через масштабні санкції, запроваджені проти російського фінансового сектору, держава-агресор змушена шукати альтернативні канали для міжнародних платежів,

– зазначило відомство.

Відтак, для переказу коштів росіяни активно використовують цифрові валюти, транскордонні мережі та інфраструктуру країн, які не приєдналися до санкційного тиску.

Серед основних гравців цього тіньового ринку опинилися:

Finzypay – криптовалютна платформа, що конвертує кошти через цифровий актив RubX, створений за підтримки російської держкорпорації "Ростех";

– криптовалютна платформа, що конвертує кошти через цифровий актив RubX, створений за підтримки російської держкорпорації "Ростех"; "Азіатсько-Тихоокеанський банк" – установа, яка проводить платежі через китайську систему CIPS та залучає банки Казахстану;

– установа, яка проводить платежі через китайську систему CIPS та залучає банки Казахстану; "Система-Крипто" – фінтех-сервіс із орбіти підсанкційного олігарха Владіміра Євтушенкова.

Чому викриття схем важливе

За даними української розвідки, альтернативні фінансові механізми мають особливе значення для російського військово-промислового комплексу. Попри гучні заяви про "імпортозаміщення", виробництво зброї в Росії критично залежить від іноземної електроніки, верстатів та сировини.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Перекриття подібних схем ускладнюватиме міжнародні розрахунки російського ВПК, послаблюватиме його ланцюги постачання та обмежуватиме можливості держави-агресора підтримувати свій військовий потенціал,

– наголосили в ГУР.

У відомстві додали, що санкції проти Росії дають світу можливість виробити дієві способи контролювати та обмежувати незаконні міжнародні розрахунки.

У перспективі ці інструменти можуть стати універсальною зброєю проти будь-яких недобросовісних гравців на глобальному фінансовому ринку.

Нагадаємо, що санкційна політика проти фінансового сектору Росії триває з перших днів повномасштабного вторгнення, поступово відрізаючи найбільші банки Росії від світової системи. Створення розділу "Фінанси війни" стало логічним продовженням цієї боротьби.