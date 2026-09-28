Кого уличили в обходе санкций

На этот раз в поле зрения попали 14 банков, платежных систем и финансовых посредников, которые позволяют россиянам осуществлять международные расчеты, сообщили в ГУР.

Из-за масштабных санкций, введенных против российского финансового сектора, государство-агрессор вынуждено искать альтернативные каналы для международных платежей,

– отметило ведомство.

Поэтому для перевода средств россияне активно используют цифровые валюты, трансграничные сети и инфраструктуру стран, не присоединившихся к санкционному давлению.

Среди основных игроков этого теневого рынка оказались:

Finzypay – криптовалютная платформа, конвертирующая средства через цифровой актив RubX, созданный при поддержке российской госкорпорации "Ростех";

– криптовалютная платформа, конвертирующая средства через цифровой актив RubX, созданный при поддержке российской госкорпорации "Ростех"; "Азиатско-Тихоокеанский банк" – учреждение, которое проводит платежи через китайскую систему CIPS и привлекает банки Казахстана;

– учреждение, которое проводит платежи через китайскую систему CIPS и привлекает банки Казахстана; "Система-Крипто" – финтех-сервис из орбиты подсанкционного олигарха Владимира Евтушенкова.

Почему раскрытие схем важно

По данным украинской разведки, альтернативные финансовые механизмы имеют особое значение для российского военно-промышленного комплекса. Несмотря на громкие заявления об "импортозамещении", производство оружия в России критически зависит от иностранной электроники, станков и сырья.

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Перекрытие подобных схем будет затруднять международные расчеты российского ВПК, ослаблять его цепочки поставок и ограничивать возможности государства-агрессора поддерживать свой военный потенциал,

– подчеркнули в ГУР.

В ведомстве добавили, что санкции против России дают миру возможность выработать действенные способы контроля и ограничения незаконных международных расчетов.

В перспективе эти инструменты могут стать универсальным оружием против любых недобросовестных игроков на глобальном финансовом рынке.

Напомним, что санкционная политика против финансового сектора России продолжается с первых дней полномасштабного вторжения, постепенно отрезая крупнейшие банки России от мировой системы. Создание раздела "Финансы войны" стало логическим продолжением этой борьбы.