Розмитнення автомобілів: хто має право на пільги у 2024 році

В Україні є безліч людей, які хочуть купити собі автомобіль закордоном, але для цього потрібно його розмитнити. Для цього треба зробити кілька кроків.

Хто має пільги на розмитнення авто 2024

Ще 1 липня 2022 року влада скасувала положення про скасування розмитнення. Тому нині не існує звільнення від ПДВ, акцизного податку та мита.

Читайте також Які медичні пільги мають військовослужбовці в Україні

Проте автомобілі, які ввозять в Україну на потреби військових, все ж можна реалізувати з пільгою на розмитнення. Це стосується транспортних засобів, які завозяться за зверненням від військовослужбовців або конкретної частини. Інші громадяни мають сплачувати звичайні податки

Як розмитнити авто

Процедура самостійного розмитнення передбачає декілька кроків: