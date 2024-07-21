Кто имеет льготы на растаможку авто 2024
Еще 1 июля 2022 года власти отменили положение об отмене растаможки. Поэтому сейчас не существует освобождения от НДС, акцизного налога и пошлины.
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Однако автомобили, которые ввозят в Украину на нужды военных, все же можно реализовать со льготой на растаможку. Это касается транспортных средств, которые завозятся по обращению от военнослужащих или конкретной части. Другие граждане должны платить обычные налоги
Как растаможить авто
Процедура самостоятельного растаможивания предусматривает несколько шагов:
- Приобретение автомобиля за рубежом, оформление купли-продажи и получения технического паспорта.
- Представление предварительной таможенной декларации, что является обязательным для въезда на таможенную территорию Украины. Декларацию подают в таможню, где будет осуществляться оформление.
- Перечисление денежного залога в размере полной стоимости растаможки на счет таможни.
- Пересечение границы и доставка транспортного средства в зону таможенного контроля.
- При необходимости – доплата средств из-за изменения курса или стоимости авто.
- Получение сертификата соответствия.
- Заполнение таможенной декларации.
- Регистрация авто в Украине.