Хто має пільги на розмитнення авто у 2024 році

Розмитнення транспортних засобів в Україні, куплених за кордоном, традиційно є платною послугою. Певний час законодавство скасовувало податки та збори на розмитнення для фізичних осіб, однак потім цю умову поновили.

Хто має пільги на розмитнення

Після 1 липня 2022 року положення про скасування розмитнення було скасовано, і наразі звільнення від ПДВ, акцизного податку та мита не діє.

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У 2024 році лише невелика категорія громадян може мати пільги на розмитнення авто. В Україні діє нульове розмитнення для автомобілів, які ввозяться на потреби військових.

Як розмитнити авто у 2024 році

! Це стосується транспортних засобів, які завозяться за зверненням від військовослужбовців або конкретної частини. Інші громадяни мають сплачувати звичайні податки.

Для розмитнення автомобіля в Україні існують два основні способи: самостійне оформлення або звернення до митного брокера.

Процедура самостійного розмитнення передбачає декілька кроків:

Придбання автомобіля за кордоном, оформлення купівлі-продажу та отримання технічного паспорта. Подання попередньої митної декларації, що є обов’язковим для в’їзду на митну територію України. Декларацію подають у митницю, де буде здійснюватися оформлення. Перерахування грошової застави в розмірі повної вартості розмитнення на рахунок митниці. Перетин кордону та доставка транспортного засобу до зони митного контролю. При необхідності – доплата коштів через зміни курсу або вартості авто. Отримання сертифіката відповідності. Заповнення митної декларації. Реєстрація авто в Україні.

Розмитнення в Дії

Розмитнення автомобілів в Україні стане простішим завдяки калькулятору розмитнення у застосунку Дія. Нова послуга з'явиться після внесення змін до Податкового та Митного кодексів, які передбачають створення бази даних митної вартості легкових авто.

Ось як відбуватиметься процедура через Дія:

Заповнення митної декларації: В застосунку "Дія" потрібно ввести VIN-код авто. Деяка інформація автоматично підтягуватиметься, іншу треба додати вручну.

Сплата митних платежів: Сума платежів буде автоматично розрахована на основі даних митної декларації. Оплатити можна прямо в застосунку, вказавши реквізити банківської карти.

Митний контроль: Для проходження митного контролю необхідно представити авто та надати такі документи:

Смартфон або планшет з встановленим застосунком "Дія";

ID-карта або закордонний паспорт;

Оригінали документів, такі як паспорт та ідентифікаційний код, договір купівлі-продажу, інвойс, техпаспорт, документ про зняття авто з обліку за кордоном, а також договір чи нотаріальне доручення, якщо авто імпортується не для особистого використання.

Скільки коштує розмитнення автомобіля

У 2024 році вартість розмитнення автомобілів з ЄС залишилася незмінною. Ввізне мито для автомобілів становить 10% від їх вартості, а для електрокарів мито не стягується. До цього додається ПДВ, який складає 20% від загальної суми вартості авто, мита та акцизу.