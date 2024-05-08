Кто имеет льготы на растаможку авто в 2024 году

Растаможка транспортных средств в Украине, купленных за рубежом, традиционно является платной услугой. Некоторое время законодательство отменяло налоги и сборы на растаможку для физических лиц, однако затем это условие возобновили.

Кто имеет льготы на растаможку

После 1 июля 2022 года положение об отмене растаможки было отменено, и сейчас освобождение от НДС, акцизного налога и пошлины не действует.

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В 2024 году лишь небольшая категория граждан может иметь льготы на растаможку авто. В Украине действует нулевая растаможка для автомобилей, которые ввозятся на нужды военных.

Как растаможить авто в 2024 году

это касается транспортных средств, которые завозятся по обращению от военнослужащих или конкретной части. Другие граждане должны платить обычные налоги.

Для растаможки автомобиля в Украине существуют два основных способа: самостоятельное оформление или обращение к таможенному брокеру.

Процедура самостоятельного растаможивания предусматривает несколько шагов:

Приобретение автомобиля за рубежом, оформление купли-продажи и получения технического паспорта. Представление предварительной таможенной декларации, что является обязательным для въезда на таможенную территорию Украины. Декларацию подают в таможню, где будет осуществляться оформление. Перечисление денежного залога в размере полной стоимости растаможки на счет таможни. Пересечение границы и доставка транспортного средства в зону таможенного контроля. При необходимости – доплата средств из-за изменения курса или стоимости авто. Получение сертификата соответствия. Заполнение таможенной декларации. Регистрация авто в Украине.

Растаможка в Действии

Растаможка автомобилей в Украине станет проще благодаря калькулятору растаможки в приложении Дія. Новая услуга появится после внесения изменений в Налоговый и Таможенный кодексы, которые предусматривают создание базы данных таможенной стоимости легковых авто.

Вот как будет происходить процедура через Дія:

Заполнение таможенной декларации: В приложении "Дія" нужно ввести VIN-код авто. Некоторая информация автоматически подтягиваться, другую надо добавить вручную.

Уплата таможенных платежей: Сумма платежей будет автоматически рассчитана на основе данных таможенной декларации. Оплатить можно прямо в приложении, указав реквизиты банковской карты.

Таможенный контроль: Для прохождения таможенного контроля необходимо представить авто и предоставить следующие документы:

Смартфон или планшет с установленным приложением "Дія";

ID-карта или заграничный паспорт;

Оригиналы документов, такие как паспорт и идентификационный код, договор купли-продажи, инвойс, техпаспорт, документ о снятии авто с учета за рубежом, а также договор или нотариальная доверенность, если авто импортируется не для личного использования.

Сколько стоит растаможка автомобиля

В 2024 году стоимость растаможки автомобилей из ЕС осталась неизменной. Ввозная пошлина для автомобилей составляет 10% от их стоимости, а для электрокаров пошлина не взимается. К этому добавляется НДС, который составляет 20% от общей суммы стоимости авто, пошлины и акциза.