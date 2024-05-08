Кто имеет льготы на растаможку

После 1 июля 2022 года положение об отмене растаможки было отменено, и сейчас освобождение от НДС, акцизного налога и пошлины не действует.

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В 2024 году лишь небольшая категория граждан может иметь льготы на растаможку авто. В Украине действует нулевая растаможка для автомобилей, которые ввозятся на нужды военных.

Заметьтеэто касается транспортных средств, которые завозятся по обращению от военнослужащих или конкретной части. Другие граждане должны платить обычные налоги.

Как растаможить авто в 2024 году

Для растаможки автомобиля в Украине существуют два основных способа: самостоятельное оформление или обращение к таможенному брокеру.

Процедура самостоятельного растаможивания предусматривает несколько шагов:

Приобретение автомобиля за рубежом, оформление купли-продажи и получения технического паспорта. Представление предварительной таможенной декларации, что является обязательным для въезда на таможенную территорию Украины. Декларацию подают в таможню, где будет осуществляться оформление. Перечисление денежного залога в размере полной стоимости растаможки на счет таможни. Пересечение границы и доставка транспортного средства в зону таможенного контроля. При необходимости – доплата средств из-за изменения курса или стоимости авто. Получение сертификата соответствия. Заполнение таможенной декларации. Регистрация авто в Украине.

Растаможка в Действии

Растаможка автомобилей в Украине станет проще благодаря калькулятору растаможки в приложении Дія. Новая услуга появится после внесения изменений в Налоговый и Таможенный кодексы, которые предусматривают создание базы данных таможенной стоимости легковых авто.

Вот как будет происходить процедура через Дія:

Заполнение таможенной декларации: В приложении "Дія" нужно ввести VIN-код авто. Некоторая информация автоматически подтягиваться, другую надо добавить вручную.

Уплата таможенных платежей: Сумма платежей будет автоматически рассчитана на основе данных таможенной декларации. Оплатить можно прямо в приложении, указав реквизиты банковской карты.

Таможенный контроль: Для прохождения таможенного контроля необходимо представить авто и предоставить следующие документы:

Смартфон или планшет с установленным приложением "Дія";

ID-карта или заграничный паспорт;

Оригиналы документов, такие как паспорт и идентификационный код, договор купли-продажи, инвойс, техпаспорт, документ о снятии авто с учета за рубежом, а также договор или нотариальная доверенность, если авто импортируется не для личного использования.

Сколько стоит растаможка автомобиля

В 2024 году стоимость растаможки автомобилей из ЕС осталась неизменной. Ввозная пошлина для автомобилей составляет 10% от их стоимости, а для электрокаров пошлина не взимается. К этому добавляется НДС, который составляет 20% от общей суммы стоимости авто, пошлины и акциза.