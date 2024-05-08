Кто имеет льготы на растаможку
После 1 июля 2022 года положение об отмене растаможки было отменено, и сейчас освобождение от НДС, акцизного налога и пошлины не действует.
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В 2024 году лишь небольшая категория граждан может иметь льготы на растаможку авто. В Украине действует нулевая растаможка для автомобилей, которые ввозятся на нужды военных.
Как растаможить авто в 2024 году
Для растаможки автомобиля в Украине существуют два основных способа: самостоятельное оформление или обращение к таможенному брокеру.
Процедура самостоятельного растаможивания предусматривает несколько шагов:
- Приобретение автомобиля за рубежом, оформление купли-продажи и получения технического паспорта.
- Представление предварительной таможенной декларации, что является обязательным для въезда на таможенную территорию Украины. Декларацию подают в таможню, где будет осуществляться оформление.
- Перечисление денежного залога в размере полной стоимости растаможки на счет таможни.
- Пересечение границы и доставка транспортного средства в зону таможенного контроля.
- При необходимости – доплата средств из-за изменения курса или стоимости авто.
- Получение сертификата соответствия.
- Заполнение таможенной декларации.
- Регистрация авто в Украине.
Растаможка в Действии
Растаможка автомобилей в Украине станет проще благодаря калькулятору растаможки в приложении Дія. Новая услуга появится после внесения изменений в Налоговый и Таможенный кодексы, которые предусматривают создание базы данных таможенной стоимости легковых авто.
Вот как будет происходить процедура через Дія:
Заполнение таможенной декларации: В приложении "Дія" нужно ввести VIN-код авто. Некоторая информация автоматически подтягиваться, другую надо добавить вручную.
Уплата таможенных платежей: Сумма платежей будет автоматически рассчитана на основе данных таможенной декларации. Оплатить можно прямо в приложении, указав реквизиты банковской карты.
Таможенный контроль: Для прохождения таможенного контроля необходимо представить авто и предоставить следующие документы:
- Смартфон или планшет с установленным приложением "Дія";
- ID-карта или заграничный паспорт;
- Оригиналы документов, такие как паспорт и идентификационный код, договор купли-продажи, инвойс, техпаспорт, документ о снятии авто с учета за рубежом, а также договор или нотариальная доверенность, если авто импортируется не для личного использования.
Сколько стоит растаможка автомобиля
В 2024 году стоимость растаможки автомобилей из ЕС осталась неизменной. Ввозная пошлина для автомобилей составляет 10% от их стоимости, а для электрокаров пошлина не взимается. К этому добавляется НДС, который составляет 20% от общей суммы стоимости авто, пошлины и акциза.