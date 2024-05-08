Хто має пільги на розмитнення
Після 1 липня 2022 року положення про скасування розмитнення було скасовано, і наразі звільнення від ПДВ, акцизного податку та мита не діє.
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У 2024 році лише невелика категорія громадян може мати пільги на розмитнення авто. В Україні діє нульове розмитнення для автомобілів, які ввозяться на потреби військових.
Як розмитнити авто у 2024 році
Для розмитнення автомобіля в Україні існують два основні способи: самостійне оформлення або звернення до митного брокера.
Процедура самостійного розмитнення передбачає декілька кроків:
- Придбання автомобіля за кордоном, оформлення купівлі-продажу та отримання технічного паспорта.
- Подання попередньої митної декларації, що є обов’язковим для в’їзду на митну територію України. Декларацію подають у митницю, де буде здійснюватися оформлення.
- Перерахування грошової застави в розмірі повної вартості розмитнення на рахунок митниці.
- Перетин кордону та доставка транспортного засобу до зони митного контролю.
- При необхідності – доплата коштів через зміни курсу або вартості авто.
- Отримання сертифіката відповідності.
- Заповнення митної декларації.
- Реєстрація авто в Україні.
Розмитнення в Дії
Розмитнення автомобілів в Україні стане простішим завдяки калькулятору розмитнення у застосунку Дія. Нова послуга з'явиться після внесення змін до Податкового та Митного кодексів, які передбачають створення бази даних митної вартості легкових авто.
Ось як відбуватиметься процедура через Дія:
Заповнення митної декларації: В застосунку "Дія" потрібно ввести VIN-код авто. Деяка інформація автоматично підтягуватиметься, іншу треба додати вручну.
Сплата митних платежів: Сума платежів буде автоматично розрахована на основі даних митної декларації. Оплатити можна прямо в застосунку, вказавши реквізити банківської карти.
Митний контроль: Для проходження митного контролю необхідно представити авто та надати такі документи:
- Смартфон або планшет з встановленим застосунком "Дія";
- ID-карта або закордонний паспорт;
- Оригінали документів, такі як паспорт та ідентифікаційний код, договір купівлі-продажу, інвойс, техпаспорт, документ про зняття авто з обліку за кордоном, а також договір чи нотаріальне доручення, якщо авто імпортується не для особистого використання.
Скільки коштує розмитнення автомобіля
У 2024 році вартість розмитнення автомобілів з ЄС залишилася незмінною. Ввізне мито для автомобілів становить 10% від їх вартості, а для електрокарів мито не стягується. До цього додається ПДВ, який складає 20% від загальної суми вартості авто, мита та акцизу.