Хто має пільги на розмитнення

Після 1 липня 2022 року положення про скасування розмитнення було скасовано, і наразі звільнення від ПДВ, акцизного податку та мита не діє.

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У 2024 році лише невелика категорія громадян може мати пільги на розмитнення авто. В Україні діє нульове розмитнення для автомобілів, які ввозяться на потреби військових.

Зауважте! Це стосується транспортних засобів, які завозяться за зверненням від військовослужбовців або конкретної частини. Інші громадяни мають сплачувати звичайні податки.

Як розмитнити авто у 2024 році

Для розмитнення автомобіля в Україні існують два основні способи: самостійне оформлення або звернення до митного брокера.

Процедура самостійного розмитнення передбачає декілька кроків:

Придбання автомобіля за кордоном, оформлення купівлі-продажу та отримання технічного паспорта. Подання попередньої митної декларації, що є обов’язковим для в’їзду на митну територію України. Декларацію подають у митницю, де буде здійснюватися оформлення. Перерахування грошової застави в розмірі повної вартості розмитнення на рахунок митниці. Перетин кордону та доставка транспортного засобу до зони митного контролю. При необхідності – доплата коштів через зміни курсу або вартості авто. Отримання сертифіката відповідності. Заповнення митної декларації. Реєстрація авто в Україні.

Розмитнення в Дії

Розмитнення автомобілів в Україні стане простішим завдяки калькулятору розмитнення у застосунку Дія. Нова послуга з'явиться після внесення змін до Податкового та Митного кодексів, які передбачають створення бази даних митної вартості легкових авто.

Ось як відбуватиметься процедура через Дія:

Заповнення митної декларації: В застосунку "Дія" потрібно ввести VIN-код авто. Деяка інформація автоматично підтягуватиметься, іншу треба додати вручну.

Сплата митних платежів: Сума платежів буде автоматично розрахована на основі даних митної декларації. Оплатити можна прямо в застосунку, вказавши реквізити банківської карти.

Митний контроль: Для проходження митного контролю необхідно представити авто та надати такі документи:

Смартфон або планшет з встановленим застосунком "Дія";

ID-карта або закордонний паспорт;

Оригінали документів, такі як паспорт та ідентифікаційний код, договір купівлі-продажу, інвойс, техпаспорт, документ про зняття авто з обліку за кордоном, а також договір чи нотаріальне доручення, якщо авто імпортується не для особистого використання.

Скільки коштує розмитнення автомобіля

У 2024 році вартість розмитнення автомобілів з ЄС залишилася незмінною. Ввізне мито для автомобілів становить 10% від їх вартості, а для електрокарів мито не стягується. До цього додається ПДВ, який складає 20% від загальної суми вартості авто, мита та акцизу.