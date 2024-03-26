Хто з українців може безкоштовно їздити у громадському транспорті

Деякі категорії українців можуть їздити у громадському транспорті безкоштовно. Проте, в реальності, багато хто з них зіштовхується з перешкодами при спробі скористатися цим правом, що часто викликає обурення, яке, зазвичай, є виправданим.

Хто має право на безкоштовний проїзд

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Антоніна Господаренко, дослідила причини, через які пільгове перевезення пасажирів автотранспортом породжує багато питань.

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Їздити у транспорті безкоштовно можуть такі категорії громадян:

Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них;

Інваліди війни та прирівняні особи;

Військовослужбовці строкової служби та ті, хто отримав інвалідність на війні;

Батьки на утриманні загиблого або зниклого безвісти військовослужбовця;

Ветерани військової служби, працівники органів внутрішніх справ, національної поліції, податкової міліції, Держпожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Держслужби спецзв’язку та захисту інформації, СБУ та колишні працівники прокуратури;

Поліцейські та працівники СБУ під час виконання обов’язків;

Реабілітовані особи, які стали інвалідами через репресії;

Особи з інвалідністю I та II груп, діти-інваліди, супроводжуючі особи з інвалідністю I групи або дітей-інвалідів (один супроводжуючий);

Постраждалі від Чорнобильської катастрофи I категорії, ліквідатори ЧАЕС II категорії;

Діти з інвалідністю, пов’язаною з ЧАЕС;

Діти з багатодітних сімей;

Діти до 6 років (без права на окреме місце).

Чи можуть пільговикам відмовити у проїзді

За словами експертки, водії маршруток часто не бажають везти пільговиків без оплати, а іноді й відмовляють їм у проїзді. Згідно з Законом "Про автомобільний транспорт", перевізники зобов'язані забезпечувати пільгове перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

! Закон забороняє перевізникам відмовляти у пільговому перевезенні без законних на те причин, і за безпідставну відмову передбачена відповідальність. Встановлені норми також регулюють порядок компенсації збитків перевізникам за пільгові перевезення.

Перевізники не мають права самостійно визначати кількість пільговиків для перевезення. Норми та обсяги пільгових транспортних послуг регулюються відповідними розпорядженнями.

До видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать видатки, зокрема на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян. Проте місцеві органи влади визнають, що не завжди закладають необхідну кількість грошей в бюджеті для відшкодування витрат перевізників, а тому значна кількість перевізників працює на бездотаційній основі,

– пояснює Антоніна Господаренко.

Але, відповідно до законодавства, надані пільги не можуть бути обмежені, тож запит на безоплатний проїзд з боку пільговика є законним. Порушення цього права може призвести до штрафу у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 850 гривень.

Як оскаржити відмову у проїзді

У випадку безпідставної відмови у безоплатному проїзді потрібно:

Записати назву перевізника та його контакти (зазвичай інформація розміщена біля водія). Фіксувати ПІБ водія. Занотувати номер транспорту, час та маршрут поїздки, а також зберегти квиток як доказ. Якщо ситуація дійде до суду, знайти свідків.

Для захисту своїх прав звертайтеся:

До поліції за номером 102 у разі відмови в пільговому проїзді;

В територіальне управління Державної служби України з безпеки на транспорті;

В транспортний відділ міськради;

До Державної служби України з безпеки на транспорті.

Якщо водій вимагає оплату за проїзд від пільговика, необхідно викликати поліцію.