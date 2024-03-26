Кто имеет право на бесплатный проезд

Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Антонина Господаренко, исследовала причины, по которым льготная перевозка пассажиров автотранспортом порождает много вопросов.

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Ездить в транспорте бесплатно могут такие категории граждан:

Участники боевых действий и лица, приравненные к ним;

Инвалиды войны и приравненные к ним лица;

Военнослужащие срочной службы и те, кто получил инвалидность на войне;

Родители на иждивении погибшего или пропавшего без вести военнослужащего;

Ветераны военной службы, работники органов внутренних дел, национальной полиции, налоговой милиции, Госпожарной охраны, Государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты, Госслужбы спецсвязи и защиты информации, СБУ и бывшие работники прокуратуры;

Полицейские и работники СБУ при исполнении обязанностей;

Реабилитированные лица, которые стали инвалидами из-за репрессий;

Лица с инвалидностью I и II групп, дети-инвалиды, сопровождающие лица с инвалидностью I группы или детей-инвалидов (один сопровождающий);

Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы I категории, ликвидаторы ЧАЭС II категории;

Дети с инвалидностью, связанной с ЧАЭС;

Дети из многодетных семей;

Дети до 6 лет (без права на отдельное место).

Могут ли льготникам отказать в проезде

По словам эксперта, водители маршруток часто не желают везти льготников без оплаты, а иногда и отказывают им в проезде. Согласно Закону "Об автомобильном транспорте", перевозчики обязаны обеспечивать льготную перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования.

Важно! Закон запрещает перевозчикам отказывать в льготной перевозке без законных на то причин, и за безосновательный отказ предусмотрена ответственность. Установленные нормы также регулируют порядок компенсации убытков перевозчикам за льготные перевозки.

Перевозчики не имеют права самостоятельно определять количество льготников для перевозки. Нормы и объемы льготных транспортных услуг регулируются соответствующими распоряжениями.

К расходам местных бюджетов, что могут осуществляться из всех местных бюджетов, относятся расходы, в частности на компенсационные выплаты за льготный проезд отдельных категорий граждан. Однако местные органы власти признают, что не всегда закладывают необходимое количество денег в бюджете для возмещения расходов перевозчиков, а потому значительное количество перевозчиков работает на бездотационной основе,

– объясняет Антонина Господаренко.

Но, соответствии с законодательством, предоставленные льготы не могут быть ограничены, поэтому запрос на бесплатный проезд со стороны льготника является законным. Нарушение этого права может привести к штрафу в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 850 гривен.

Как обжаловать отказ в проезде

В случае безосновательного отказа в бесплатном проезде нужно:

Записать название перевозчика и его контакты (обычно информация размещена возле водителя). Фиксировать ФИО водителя. Записать номер транспорта, время и маршрут поездки, а также сохранить билет как доказательство. Если ситуация дойдет до суда, найти свидетелей.

Для защиты своих прав обращайтесь:

В полицию по номеру 102 в случае отказа в льготном проезде;

В территориальное управление Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;

В транспортный отдел горсовета;

В Государственную службу Украины по безопасности на транспорте.

Если водитель требует оплату за проезд от льготника, необходимо вызвать полицию.