Что изменится для работающих пенсионеров

В марте 2024 года прошла индексация пенсий для украинцев, однако она не коснулась тех, кто продолжает работать и после официального выхода на отдых.

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В связи с ростом прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 2 093 грн до 2 361 грн увеличиваются размеры минимальной пенсии по возрасту и доплаты за сверхнормативный стаж (неработающим пенсионерам), надбавок и повышений, минимальных пенсионных выплат, максимальной пенсии, которые зависят от прожиточного минимума,

– написали в ПФУ.

Заметьте! Так произошло согласно пункту 8 Заключительных положений ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2024 год".

Поэтому повышение пенсий именно для работающих пенсионеров в 2024 году ожидать не стоит.

Сколько ПФУ потратил на пенсии в марте

По состоянию на 24 марта ПФУ успел выделить: