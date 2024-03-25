Что изменится для работающих пенсионеров
В марте 2024 года прошла индексация пенсий для украинцев, однако она не коснулась тех, кто продолжает работать и после официального выхода на отдых.
Читайте также Пенсия по инвалидности для II группы: сколько может получить пенсионер
В связи с ростом прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 2 093 грн до 2 361 грн увеличиваются размеры минимальной пенсии по возрасту и доплаты за сверхнормативный стаж (неработающим пенсионерам), надбавок и повышений, минимальных пенсионных выплат, максимальной пенсии, которые зависят от прожиточного минимума,
– написали в ПФУ.
Поэтому повышение пенсий именно для работающих пенсионеров в 2024 году ожидать не стоит.
Сколько ПФУ потратил на пенсии в марте
По состоянию на 24 марта ПФУ успел выделить:
- на пенсионные выплаты – 59,9 миллиарда гривен, в частности через АО "Укрпочта" – 10,1 миллиарда гривен, а через уполномоченные банки – 49,8 миллиарда гривен;
- на выплату жилищных субсидий и льгот – 5 904,3 миллиона гривен;
- на страховые выплаты – 2 350,7 миллиона гривен, в том числе на оплату больничных – 1 277,6 миллиона гривен.