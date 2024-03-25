При каких обстоятельствах назначается пенсия по инвалидности

Назначение пенсии по инвалидности прежде всего зависит от наличия увечья, что не связано с трудовой деятельностью. Заметьте, что случаи инвалидности с детства также влияют на назначение такой пенсии.

Читайте также Что будет с пенсией, когда выехал за границу: пенсионерам стоит знать определенные нюансы

Обратите внимание! Такая пенсия предоставляется только при наличии страхового стажа согласно статье 32 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Обязательным условием для назначения пенсии по инвалидности по нормам закона от 1 октября 2011 года является наличие страхового стажа от 1 до 15 лет. Это в зависимости от возраста и группы инвалидности.

А вот лица, признаны инвалидами независимо от группы после достижения пенсионного возраста, имеют право на пенсию по инвалидности при наличии 15 лет страхового стажа.

Стаж для пенсии

Пенсии по инвалидности для I и II группы

От 1 года до 10 лет страхового стажа в зависимости от возраста, в котором лицо признано инвалидом – норма установлена с 1 января 2016 года.

Пенсии по III группе инвалидности

От 1 года до 14 лет страхового стажа – для пенсии по III группе инвалидности и пенсии в связи с потерей кормильца, а также начиная с 1 января 2016 года для назначения пенсии по II группе инвалидности, на день обращения за пенсией, или в зависимости от возраста, в котором лицо признано инвалидом, или в котором наступила смерть кормильца.

Важно! Пенсия по инвалидности, которая наступила в период прохождения срочной военной службы, назначается лицу независимо от наличия страхового стажа.

Сколько получают пенсионеры

Минимальные выплаты для пенсионеров по инвалидности не могут быть ниже, чем установленные нормы. В частности речь идет о таких:

для I группы – 2 760 гривен;

II и III группа, при условии, что лицо не работает – 2 520 гривен;

лицо с инвалидностью II или III группы, что работает – 2 093 гривен.

К слову, к основной пенсионной выплате по инвалидности пенсионеры могут еще получить надбавки, повышение, дополнительные пенсии, пенсия за особые заслуги перед Украиной в случае, если лицо с инвалидностью имеет на них право.