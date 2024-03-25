За яких обставини призначається пенсія по інвалідності

Призначення пенсії по інвалідності насамперед залежить від наявності каліцтва, що не пов'язане з трудовою діяльністю. Зауважте, що випадки інвалідності з дитинства також впливають на призначення такої пенсії.

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Зверніть увагу! Така пенсія надається лише за наявності страхового стажу згідно зі статтею 32 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Обов’язковою умовою для призначення пенсії по інвалідності за нормами закону від 1 жовтня 2011 року є наявність страхового стажу від 1 до 15 років. Це залежно від віку та групи інвалідності.

А от особи, визнані інвалідами незалежно від групи після досягнення пенсійного віку, мають право на пенсію з інвалідності за наявності 15 років страхового стажу.

Стаж для пенсії

Пенсії по інвалідності для І та ІІ групи

Від 1 року до 10 років страхового стажу залежно від віку, в якому особу визнано інвалідом – норма встановлена з 1 січня 2016 року.

Пенсії по ІІІ групі інвалідності

Від 1 року до 14 років страхового стажу – для пенсії по ІІІ групі інвалідності та пенсії у зв’язку із втратою годувальника, а також починаючи з 1 січня 2016 року для призначення пенсії за ІІ групою інвалідності, на день звернення за пенсією, або залежно від віку, в якому особу визнано інвалідом, чи в якому настала смерть годувальника.

Важливо! Пенсія по інвалідності, яка настала в період проходження строкової військової служби, призначається особі незалежно від наявності страхового стажу.

Скільки отримують пенсіонери

Мінімальні виплати для пенсіонерів по інвалідності не можуть бути нижчими, ніж встановлені норми. Зокрема йдеться про такі:

для I групи – 2 760 гривень;

II та III група, за умови, що особа не працює – 2 520 гривень;

особа з інвалідністю II чи III групи, що працює – 2 093 гривень.

До слова, до основної пенсійної виплати по інвалідності пенсіонери можуть ще отримати надбавки, підвищення, додаткові пенсії, пенсія за особливі заслуги перед Україною у випадку, якщо особа з інвалідністю має на них право.