За яких обставини призначається пенсія по інвалідності
Призначення пенсії по інвалідності насамперед залежить від наявності каліцтва, що не пов'язане з трудовою діяльністю. Зауважте, що випадки інвалідності з дитинства також впливають на призначення такої пенсії.
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- Обов’язковою умовою для призначення пенсії по інвалідності за нормами закону від 1 жовтня 2011 року є наявність страхового стажу від 1 до 15 років. Це залежно від віку та групи інвалідності.
- А от особи, визнані інвалідами незалежно від групи після досягнення пенсійного віку, мають право на пенсію з інвалідності за наявності 15 років страхового стажу.
Стаж для пенсії
- Пенсії по інвалідності для І та ІІ групи
Від 1 року до 10 років страхового стажу залежно від віку, в якому особу визнано інвалідом – норма встановлена з 1 січня 2016 року.
- Пенсії по ІІІ групі інвалідності
Від 1 року до 14 років страхового стажу – для пенсії по ІІІ групі інвалідності та пенсії у зв’язку із втратою годувальника, а також починаючи з 1 січня 2016 року для призначення пенсії за ІІ групою інвалідності, на день звернення за пенсією, або залежно від віку, в якому особу визнано інвалідом, чи в якому настала смерть годувальника.
Скільки отримують пенсіонери
Мінімальні виплати для пенсіонерів по інвалідності не можуть бути нижчими, ніж встановлені норми. Зокрема йдеться про такі:
- для I групи – 2 760 гривень;
- II та III група, за умови, що особа не працює – 2 520 гривень;
- особа з інвалідністю II чи III групи, що працює – 2 093 гривень.
До слова, до основної пенсійної виплати по інвалідності пенсіонери можуть ще отримати надбавки, підвищення, додаткові пенсії, пенсія за особливі заслуги перед Україною у випадку, якщо особа з інвалідністю має на них право.