Доплати до пенсії: хто отримає додаткові виплати у листопаді
25 жовтня 2024, 18:35Читать новость на русском
Деякі пенсіонери мають право на спеціальні надбавки до пенсії, які залежать від віку та інших умов. У листопаді окремі категорії українських пенсіонерів отримають ці надбавки.
Кому підвищать пенсії у листопаді
Пенсіонери, які досягнуть нової вікової категорії, з листопада отримають підвищені надбавки.
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Наразі надбавки за віком розподілені так:
- Пенсіонери віком від 70 до 74 років отримують додатково 300 гривень;
- Віком від 75 до 79 років – 456 гривень;
- Від 80 років – 570 гривень.
Отже, пенсіонери, які у листопаді досягнуть 75 або 80 років, автоматично отримають збільшену надбавку за віком.
Хто має право на доплату за віком
Надбавка за віком призначається пенсіонерам, які відповідають таким критеріям:
- Отримують пенсію за віком;
- Досягли віку 70 років і старше;
- Їхня загальна сума пенсійної виплати становить менше ніж 10 340,35 гривні.
Важливо! Пенсійний фонд України автоматично призначає надбавку, якщо пенсіонер відповідає цим умовам.