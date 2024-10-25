Кому підвищать пенсії у листопаді

Пенсіонери, які досягнуть нової вікової категорії, з листопада отримають підвищені надбавки.

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Наразі надбавки за віком розподілені так:

Пенсіонери віком від 70 до 74 років отримують додатково 300 гривень;

Віком від 75 до 79 років – 456 гривень;

Від 80 років – 570 гривень.

Отже, пенсіонери, які у листопаді досягнуть 75 або 80 років, автоматично отримають збільшену надбавку за віком.

Хто має право на доплату за віком

Надбавка за віком призначається пенсіонерам, які відповідають таким критеріям:

Отримують пенсію за віком;

Досягли віку 70 років і старше;

Їхня загальна сума пенсійної виплати становить менше ніж 10 340,35 гривні.

Важливо! Пенсійний фонд України автоматично призначає надбавку, якщо пенсіонер відповідає цим умовам.