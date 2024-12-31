Звільнили від податку і не тільки: які пільги доступні українським пенсіонерам

Українські пенсіонери мають право на певні пільги. Зокрема, осіб, які вийшли на пенсію за віком, звільнили від сплати податку.

Який податок можуть не сплачувати пенсіонери

Пенсіонерів в Україні звільнили від сплати земельного податку, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПС.

Читайте також Через це ви можете втратити свою пенсію з 1 січня: про що потрібно знати пенсіонерам

Пільги діють, якщо ділянка особи відповідає таким лімітам:

ділянка до 0,01 гектара визначена для будівництва індивідуальних гаражів;

до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;

до 0,12 гектара – для садівництва;

до 2 гектарів – для ведення особистого сільського господарства;

до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах;

до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;

до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах.

На які ще пільги мають право українські пенсіонери

Пенсіонери мають право на безоплатний проїзд у певних видах транспорту. Ця пільга діє і на приміський залізний транспорт (електрички). Також пенсіонерам надається право на:

оформлення субсидії, якщо вони хочуть зменшити розмір своєї комуналки;

якщо вони хочуть зменшити розмір своєї комуналки; безоплатні або з великою знижкою юридичні послуги.

Зверніть увагу! Пенсіонери мають мати при собі пенсійне посвідчення для підтвердження права на пільги.