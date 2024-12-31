Який податок можуть не сплачувати пенсіонери
Пенсіонерів в Україні звільнили від сплати земельного податку, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПС.
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Пільги діють, якщо ділянка особи відповідає таким лімітам:
- ділянка до 0,01 гектара визначена для будівництва індивідуальних гаражів;
- до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;
- до 0,12 гектара – для садівництва;
- до 2 гектарів – для ведення особистого сільського господарства;
- до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах;
- до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;
- до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах.
На які ще пільги мають право українські пенсіонери
Пенсіонери мають право на безоплатний проїзд у певних видах транспорту. Ця пільга діє і на приміський залізний транспорт (електрички). Також пенсіонерам надається право на:
- оформлення субсидії, якщо вони хочуть зменшити розмір своєї комуналки;
- безоплатні або з великою знижкою юридичні послуги.
Зверніть увагу! Пенсіонери мають мати при собі пенсійне посвідчення для підтвердження права на пільги.