Як пенсіонер може самостійно збільшити свої пенсійні виплати

Пенсіонер може збільшити свою пенсію завдяки надбавкам. Деякі з цих доплат призначаються автоматично, за певними потрібно звертатись у індивідуальному порядку.

Яку надбавку може отримати пенсіонер

Пенсіонер може отримати надбавку за донорство. Така доплата зараз складає 292 гривні.

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Для отримання цієї надбавки, особі потрібно набути статус "Почесний донор". Тобто громадянин має:

здати 40 максимально допустимих доз крові;

або здати 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові.

Також пенсіонер може отримати доплату, якщо з ним проживає неповнолітня особа. Розмір цієї надбавки складає 150 гривень.

Щоб отримати доплату за дитину, пенсіонер має звернутись у ПФУ. При собі громадянин зобов'язаний мати підтверджувальні документи.

Як отримати надбавку за віком

Надбавку за віком можуть отримати пенсіонери старше 70 років. За умови, що їхня загальна щомісячна виплата складає 10 340,35 гривні.

Розмір вікової надбавки зараз такий:

громадянам від 70 до 74 років включно надається доплата 300 гривень;

особам від 75 до 79 років включно надається уже 456 гривень;

пенсіонерам від 80 років – 570 гривень.

Зверніть увагу! Надбавка за віком нараховується автоматично.