Какую надбавку может получить пенсионер

Пенсионер может получить надбавку за донорство. Такая доплата сейчас составляет 292 гривны.

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Для получения этой надбавки, лицу нужно приобрести статус "Почетный донор". То есть гражданин должен:

сдать 40 максимально допустимых доз крови;

или сдать 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы крови.

Также пенсионер может получить доплату, если с ним проживает несовершеннолетнее лицо. Размер этой надбавки составляет 150 гривен.

Чтобы получить доплату за ребенка, пенсионер должен обратиться в ПФУ. При себе гражданин обязан иметь подтверждающие документы.

Как получить надбавку по возрасту

Надбавку по возрасту могут получить пенсионеры старше 70 лет. При условии, что их общая ежемесячная выплата составляет 10 340,35 гривны.

Размер возрастной надбавки сейчас такой:

гражданам от 70 до 74 лет включительно предоставляется доплата 300 гривен;

лицам от 75 до 79 лет включительно предоставляется уже 456 гривен;

пенсионерам от 80 лет – 570 гривен.

Обратите внимание! Надбавка по возрасту начисляется автоматически.