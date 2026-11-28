Українське законодавство встановлює жорсткі обмеження щодо нарахування соціальних виплат. Проте для певних категорій громадян існують легальні механізми, які дозволяють суттєво збільшити щомісячні надходження від держави.

Кому доведеться обирати лише одну пенсійну виплату

Законодавство України не передбачає одночасного отримання двох пенсій за віком, по інвалідності або у зв'язку з втратою годувальника. Якщо людина має право на кілька видів пенсій, їй призначають лише одну виплату на вибір. Тому пенсіонерам варто порівнювати розміри доступних виплат, щоб обрати найбільш вигідний варіант. Про це йдеться у статті 10 Закону України № 1058-IV.

Наприклад, якщо людина вже отримує пенсію за віком, але після смерті чоловіка або дружини набуває право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, виплати не сумуватимуться. Натомість пенсіонер може подати заяву до Пенсійного фонду про переведення на інший вид пенсії, якщо він буде вигіднішим. Такий порядок передбачений статтею 45 закону.

Хто має законне право на подвійні гроші

Попри суворі обмеження, держава передбачила важливий виняток для найбільш вразливих категорій. Отримувати одразу дві виплати – пенсію у зв'язку з втратою годувальника та державну соціальну допомогу – дозволено людям з інвалідністю з дитинства.

Для призначення обох виплат інвалідність має бути встановлена до досягнення 18 років,

– зазначають у ПФУ.

Крім того, людина повинна одночасно відповідати критеріям для отримання допомоги по втраті годувальника та вимогам для нарахування соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства.

Ще один легальний спосіб збільшити доходи – поєднання різних рівнів пенсійної системи. Закон дозволяє українцям отримувати базову державну пенсію і водночас знімати кошти з рахунків недержавних пенсійних фондів, куди вони робили добровільні внески.

Які ще обмеження діють для пенсіонерів

Нагадаємо, що розмір виплат "на руки" може суттєво зменшитися, якщо пенсіонер перебуває на повному державному утриманні в інтернаті чи пансіонаті. Як вже повідомлялося, у таких випадках людині виплачують лише 25% від призначеної суми, про що писав 24 Канал.

Ситуація виглядає інакше, якщо у такого пенсіонера є непрацездатні родичі на утриманні. Тоді він отримує свої 25%, а до 50% від загальної суми держава перераховує його сім'ї. Виняток роблять лише для громадян з особливими заслугами перед Україною – їм пенсію зберігають у повному обсязі незалежно від місця проживання.