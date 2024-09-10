Скільки треба страхового стажу, щоб вийти на пенсію у 2024 році

Українці можуть піти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Час виходу на заслужений відпочинок залежить від того, яку кількість стажу набула особа.

Який мінімум стажу потрібно набути у 2024

Мінімум стажу, який потрібно набути, залежить від віку особи. Для виходу на заслужений відпочинок у 60 років цьогоріч потрібно мати щонайменше 31 рік страхового стажу.

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Для іншого віку вимоги такі:

аби піти на пенсію у 63 роки буде достатньо мати 21 рік стажу;

у 65 років – 15 років стажу.

Хто зможе вийти на пенсію у 2025

До 2028 року кількість необхідного стажу для того, аби піти на пенсію зростатиме. Йдеться про показники для виходу на заслужений відпочинок у 60 та 63 роки. Для 65 років мінімальне значення 15 років залишатиметься сталим.

Аби піти на заслужений відпочинок у 60 років мінімуми будуть такі:

у 2025 році потрібно буде набути щонайменше 32 роки страхового стажу;

у 2026 році – 33 роки;

у 2027 році – 34 років;

у 2028 році – 35 років.

У 63 роки: