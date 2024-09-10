Який мінімум стажу потрібно набути у 2024
Мінімум стажу, який потрібно набути, залежить від віку особи. Для виходу на заслужений відпочинок у 60 років цьогоріч потрібно мати щонайменше 31 рік страхового стажу.
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Для іншого віку вимоги такі:
- аби піти на пенсію у 63 роки буде достатньо мати 21 рік стажу;
- у 65 років – 15 років стажу.
Хто зможе вийти на пенсію у 2025
До 2028 року кількість необхідного стажу для того, аби піти на пенсію зростатиме. Йдеться про показники для виходу на заслужений відпочинок у 60 та 63 роки. Для 65 років мінімальне значення 15 років залишатиметься сталим.
Аби піти на заслужений відпочинок у 60 років мінімуми будуть такі:
- у 2025 році потрібно буде набути щонайменше 32 роки страхового стажу;
- у 2026 році – 33 роки;
- у 2027 році – 34 років;
- у 2028 році – 35 років.
У 63 роки:
- у 2025 році – від 22 до 32 років страхового стажу;
- у 2026 році – від 23 до 33 років;
- у 2027 році – від 24 до 34 років;
- у 2028 році – від 25 до 35 років.