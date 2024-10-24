Хто не зможе оформити собі субсидію

Особи, які не можуть самостійно оплатити власні рахунки за комуналку, можуть отримати субсидію від держави. Прете є ті, кому навіть не варто починати збирати документи.

Хто не отримає субсидію

Субсидію призначають особам, які не можуть самостійно платити по ЖКП. За допомогою може звернутися:

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одна людина з тих, хто зареєстрований у житловому приміщенні;

людина, яка орендує житло на підставі договору оренди;

внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні, навіть без укладання договору оренди;

представник недієздатної особи або неповнолітньої дитини.

індивідуальний забудовник, якщо будинок не прийнято в експлуатацію, але плата за житлово-комунальні послуги вже нараховується.

Проте, якщо особа має борг по комуналці понад 680 гривень, виплати їй не призначать. Для цього треба погасити борг або оформити договір про реструктуризацію.

Як укласти договір

Такий договір можна укласти на:

опалення та гарячу воду;

централізоване водопостачання та каналізацію;

управління будинками та прибудинковими територіями;

вивезення побутових відходів.

Для цього треба звернутися до постачальника послуг, подати заявку і наступні документи: