Кто не получит субсидию

Субсидию назначают лицам, которые не могут самостоятельно платить по ЖКУ. За помощью может обратиться:

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один человек из тех, кто зарегистрирован в жилом помещении;

человек, который арендует жилье на основании договора аренды;

внутренне перемещенное лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении, даже без заключения договора аренды;

представитель недееспособного лица или несовершеннолетнего ребенка.

индивидуальный застройщик, если дом не принят в эксплуатацию, но плата за жилищно-коммунальные услуги уже начисляется.

Однако, если лицо имеет долг по коммуналке более 680 гривен, выплаты ему не назначат. Для этого надо погасить долг или оформить договор о реструктуризации.

Как заключить договор

Такой договор можно заключить на:

отопление и горячую воду;

централизованное водоснабжение и канализацию;

управление домами и придомовыми территориями;

вывоз бытовых отходов.

Для этого надо обратиться к поставщику услуг, подать заявку и следующие документы: