Кто не получит субсидию
Субсидию назначают лицам, которые не могут самостоятельно платить по ЖКУ. За помощью может обратиться:
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- один человек из тех, кто зарегистрирован в жилом помещении;
- человек, который арендует жилье на основании договора аренды;
- внутренне перемещенное лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении, даже без заключения договора аренды;
- представитель недееспособного лица или несовершеннолетнего ребенка.
- индивидуальный застройщик, если дом не принят в эксплуатацию, но плата за жилищно-коммунальные услуги уже начисляется.
Однако, если лицо имеет долг по коммуналке более 680 гривен, выплаты ему не назначат. Для этого надо погасить долг или оформить договор о реструктуризации.
Как заключить договор
Такой договор можно заключить на:
- отопление и горячую воду;
- централизованное водоснабжение и канализацию;
- управление домами и придомовыми территориями;
- вывоз бытовых отходов.
Для этого надо обратиться к поставщику услуг, подать заявку и следующие документы:
- паспорт;
- карточку налогоплательщика;
- документ, подтверждающий право собственности на жилье.