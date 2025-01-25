Скільки треба накопичити стажу, щоб вийти на пенсію у 2025 році
- Для виходу на пенсію у 2025 році в Україні у 60 років потрібно мати 32 роки стажу, у 63 роки - 23 роки, у 65 років - 15 років.
- Пенсійний вік не підніматимуть, але мінімальний стаж для виходу на пенсію у 60 та 63 роки зростатиме щорічно до 2028 року.
В Україні вийти на пенсію можна у 60, 63 та 65 років. Для кожного віку встановлено свій мінімум стажу, який потрібно набути.
Хто зможе вийти на пенсію у 2025 році
Якщо особа не набула достатню кількість стажу, вона може вийти на пенсію пізніше повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Читайте також У Мін'юсті підтримали рішення про закриття провадження щодо продажу активів Медведчука
Цьогоріч, аби піти на заслужений відпочинок у 60 років потрібно мати мінімум 32 роки страхового стажу. Для інших вікових цензів норми такі:
- щоб піти на пенсію у 63 роки необхідно мати щонайменше 23 роки страхового стажу;
- у 65 років – 15 років страхового стажу.
Чи будуть підіймати пенсійний вік в Україні
В Україні не планують підіймати пенсійний вік. Однак, мінімуми стажу для тих, хто хоче піти на пенсію у 60 та 63 років щорічно збільшуватимуться. Для 65 років, поки що, зміни не передбачаються.
Як зросте мінімальний показник стажу для 60 років:
- у 2026 році потрібно буде мати щонайменше 33 роки страхового стажу;
- у 2027 році – 34 роки;
- у 2028 році – 35 років.
Для 63 років мінімум зміниться так:
- у 2026 році потрібно буде мати 23 роки страхового стажу;
- у 2027 році – 24 роки;
- у 2028 році – 25 років.