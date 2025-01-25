Скільки треба накопичити стажу, щоб вийти на пенсію у 2025 році

В Україні вийти на пенсію можна у 60, 63 та 65 років. Для кожного віку встановлено свій мінімум стажу, який потрібно набути.

Хто зможе вийти на пенсію у 2025 році

Якщо особа не набула достатню кількість стажу, вона може вийти на пенсію пізніше повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Цьогоріч, аби піти на заслужений відпочинок у 60 років потрібно мати мінімум 32 роки страхового стажу. Для інших вікових цензів норми такі:

щоб піти на пенсію у 63 роки необхідно мати щонайменше 23 роки страхового стажу;

у 65 років – 15 років страхового стажу.

Чи будуть підіймати пенсійний вік в Україні

В Україні не планують підіймати пенсійний вік. Однак, мінімуми стажу для тих, хто хоче піти на пенсію у 60 та 63 років щорічно збільшуватимуться. Для 65 років, поки що, зміни не передбачаються.

Як зросте мінімальний показник стажу для 60 років:

у 2026 році потрібно буде мати щонайменше 33 роки страхового стажу;

у 2027 році – 34 роки;

у 2028 році – 35 років.

Для 63 років мінімум зміниться так: