Що каже Мін'юст про закриття провадження щодо Медведчука

Так безповоротне стягнення активів можливе саме в межах санкційної процедури за рішенням ВАКС, повідомляє 24 канал з посиланням на Міністерство юстиції.

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За результатами розгляду колегією суддів постановлено рішення про закриття провадження за апеляційною скаргою представників АРМА на ухвалу ВАКС,

— йдеться у дописі.

Так Мін'юст підкреслює, що відомство відстоює послідовну позицію щодо активів підсанкційних осіб у тих справах, де є підстави та докази для застосування санкції стягнення. Також наголошується, що правова позиція захищає державу від майбутніх компенсацій та ризику повернення майна власнику.

Адже, санкційне стягнення активів - це безповоротний перехід майна у власність держави без права на компенсацію колишньому власнику,

— пояснили у Мін'юсті.

Зауважте! Зокрема при реалізації арештованого майна в межах кримінального провадження, у разі закриття справи без вироку про конфіскацію, всі кошти від продажу мають бути повернені власнику після закриття справи та зняття арешту.