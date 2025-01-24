Что говорит Минюст о закрытии производства в отношении Медведчука

Так безвозвратное взыскание активов возможно именно в рамках санкционной процедуры по решению ВАКС, сообщает 24 канал со ссылкой на Министерство юстиции.

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По результатам рассмотрения коллегией судей принято решение о закрытии производства по апелляционной жалобе представителей АРМА на постановление ВАКС,

- говорится в заметке.

Так Минюст подчеркивает, что ведомство отстаивает последовательную позицию в отношении активов подсанкционных лиц в тех делах, где есть основания и доказательства для применения санкции взыскания. Также отмечается, что правовая позиция защищает государство от будущих компенсаций и риска возврата имущества владельцу.

Ведь, санкционное взыскание активов - это безвозвратный переход имущества в собственность государства без права на компенсацию бывшему владельцу,

- объяснили в Минюсте.

Заметьте! В частности при реализации арестованного имущества в рамках уголовного производства, в случае закрытия дела без приговора о конфискации, все средства от продажи должны быть возвращены владельцу после закрытия дела и снятия ареста.