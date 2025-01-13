На Prozorro выставили недвижимость Медведчука

Общая стоимость этих объектов составляет 148,6 миллиона гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на главу АРМА Елену Думу.

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Какие объекты переданы АРМА:

жилой дом площадью 731,6 квадратных метра и земельный участок площадью 0,0775 гектара с видом на Оболонскую набережную;

нежилой дом площадью 877,9 квадратных метра в Шевченковском районе Киева;

квартира площадью 98,7 квадратных метра в Деснянском районе столицы;

две квартиры площадью 51,2 квадратных метра и 69,1 квадратный метр в Оболонском районе Киева.

Как будут выбирать управляющего

Отбор нового управляющего состоится через систему публичных закупок Prozorro. Будущий управляющий обязан не только платить часть доходов в государственный бюджет, но и вносить минимальный гарантийный платеж из собственных средств в случае недостаточности доходов от управления.

Все полученные средства будут направляться непосредственно в Государственный бюджет Украины.