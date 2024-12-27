ВАКС принял запрет

Агентство по розыску и управлению активами будет обжаловать это решение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу АРМА Елену Думу.

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"Это имущество, в частности, включает объекты, которые уже были реализованы агентством через систему, такие как автомобиль Maybach, часы, картины, квадроциклы и багги на общую сумму более 10,2 миллиона гривен", – сообщила она.

Указано, что запрет является обоснованным из-за потенциальных рисков, связанные с отчуждением и уменьшением стоимости активов, которыми владеют ответчики и их аффилированные компании.

Суд считает, что реализация этих активов может сделать невозможным исполнение судебного решения в случае удовлетворения исковых требований об их взыскании в доход государства.

АРМА будет обжаловать решение

В то же время АРМА уже продало часть имущества, а вырученные средства были перечислены в государственный бюджет Украины. Однако недавнее решение ВАКС ставит под сомнения законность этих транзакций в системе Prozorro.Продажи. Отмечают, что это решение может подорвать доверие общественности к прозрачному управлению арестованными активами.

Агентство уже остановило все активные торги с целью обеспечения исполнения судебного решения и планирует обжаловать решения в апелляционной инстанции.