"Енергоатом" змінює керівництво: хто очолить компанію після масштабного конкурсу

Наглядова рада АТ «НАЕК "Енергоатом" визначила переможців конкурсів на дві головні керівні посади. Новим генеральним директором компанії має стати Юрій Ткачук, а за ядерну безпеку відповідатиме Павло Павлишин.

Хто очолить "Енергоатом"

Таке рішення ухвалили після оцінки 78 кандидатів за результатами незалежних конкурсних відборів, які тривали з червня по вересень 2026 року за участю міжнародної консалтингової компанії Korn Ferry, йдеться у пресрелізі компанії.

Юрій Ткачук, обраний на посаду гендиректора (Chief Executive Officer, CEO), наразі очолює "Укргазвидобування", яка є найбільшою газовидобувною компанією України.

До цього Ткачук працював в "Укрнафті":

З листопада 2022 року він був фінансовим директором компанії, відповідаючи, зокрема, за фінансову стратегію, управління ризиками та інвестиційну політику.

У травні – грудні 2025 року виконував обов'язки керівника "Укрнафти".

З липня 2026 року також є членом правління "Нафтогазу".

Загалом Юрій Ткачук має понад 25 років досвіду роботи в енергетичному та промисловому секторах.

Хто відповідатиме за ядерну безпеку

Переможцем конкурсу на посаду директора з ядерної безпеки та експлуатації (Chief Nuclear Officer, CNO) став Павло Павлишин.

Він понад 30 років працює в атомній енергетиці:

У 2012 – 2022 роках Павлишин очолював Рівненську АЕ;

В грудні 2019 – березні 2020 року тимчасово виконував обов'язки президента "Енергоатома".

Після початку повномасштабної війни Павлишин перейшов на посаду директора "Атомремонтсервісу", а з жовтня 2022 року працює першим заступником міського голови Вараша – міста-супутника Рівненської АЕС,

Чому посади розділили

Раніше в "Енергоатомі" одна людина керувала і фінансами, і безпекою, тепер ці функції розділили.

Призначення двох окремих керівників є частиною нової моделі корпоративного управління компанії:

Тепер Юрій Ткачук відповідатиме за загальне управління і розвиток компанії;

Натомість Павло Павлишин отримав незалежні повноваження зупинити будь-який процес на АЕС, якщо він загрожує безпеці українців.

Ми свідомо обрали двох дуже різних керівників. Такий розподіл повноважень відповідає усталеній практиці провідних операторів атомної енергетики у світі.

– пояснила голова наглядової ради Руміна Велші.

Нагадаємо, зміни в управлінні стали наслідком гучних розслідувань. Як зазначили в наглядовій раді, операція НАБУ щодо корупції в закупівлях виявила неспроможність старих систем контролювати витрати державних коштів. Саме тому нові конкурси проводилися повністю незалежно.