За комуналку 0 гривень: хто може не платити за ЖКП
Джерело:ПФУ
Деякі пенсіонери можуть не платити за комунальні послуги в Україні. Це пов'язано з їх професійною діяльністю.
Хто з пенсіонерів має 100% знижки на оплату комуналки
Особи, які працювали за певними професіями в сільській місцевості і продовжують там проживати після виходу на пенсію, тепер мають право на 100% знижку на оплату комунальних послуг, придбання палива та скрапленого газу в межах встановлених лімітів.
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Мовиться про такі професії:
- педагогічні працівники;
- медичні та фармацевтичні працівники;
- спеціалісти із захисту рослин;
- працівники музеїв, бібліотек;
- працівники державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.
Важливо підкреслити, що пільга призначається лише за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, що нині становить 4 240 гривень.
Знижка діє протягом 12 місяців після подачі заяви, з кінцевим терміном до кінця поточного року. Тільки пенсіонер має право скористатися цією знижкою.