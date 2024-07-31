За комуналку 0 гривень: хто може не платити за ЖКП

Деякі пенсіонери можуть не платити за комунальні послуги в Україні. Це пов'язано з їх професійною діяльністю.

Хто з пенсіонерів має 100% знижки на оплату комуналки

Особи, які працювали за певними професіями в сільській місцевості і продовжують там проживати після виходу на пенсію, тепер мають право на 100% знижку на оплату комунальних послуг, придбання палива та скрапленого газу в межах встановлених лімітів.

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Мовиться про такі професії:

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв, бібліотек;

працівники державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Щоб отримати таку пільгу, треба напрацювати не менше трьох років відповідного стажу роботи і на момент виходу на пенсію бути на цій посаді.

Важливо підкреслити, що пільга призначається лише за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, що нині становить 4 240 гривень.

Знижка діє протягом 12 місяців після подачі заяви, з кінцевим терміном до кінця поточного року. Тільки пенсіонер має право скористатися цією знижкою.