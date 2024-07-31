Що таке страховий стаж та скільки його треба для пенсії
Законом передбачено, що якщо людина не сплачувала внесків, то не буде і стажу. Відповідно, страховий стаж – це період, за який щомісяця сплачується єдиний соціальний внесок, повідомляє 24 Канал.
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З 2004 року страховий стаж рахується не за трудовою книжкою, а за даними про сплату внесків. Але є випадки, коли людина офіційно не працює, або їй не вистачає стажу для призначення пенсії вчасно. Для цього існують добровільні пенсійні внески, а в деяких випадках можна докупити стаж.
Що таке добровільні внески та як "купити" стаж
Сьогодні місяць стажу коштує 1760 гривень. Це 22% від мінімальної зарплати, що з 1 квітня становить 8 тисяч гривень. Цей внесок зазвичай сплачує роботодавець. Внесок може бути і більшим за мінімальний залежно від розміру зарплати, що позначається на майбутній пенсії.
У випадку, якщо людина не працює, але має дохід або, наприклад, працює за кордоном і внески з цієї зарплати не сплачує, то вона може укласти договір з Пенсійним фондом України про добровільну сплату внесків. Таким чином майбутній пенсіонер буде регулярно перераховувати певну суму, заробляючи собі стаж.
Також є випадки, коли людині незабаром виповниться 60 років, але стажу для вчасного призначення пенсії явно не вистачає. Тоді можна придбати стаж за попередні роки, там, де у особи були пробіли в трудовій діяльності. Проте такий стаж коштуватиме вдвічі дорожче. Тобто місяць "минулого" стажу буде коштувати вже мінімум 3520 гривень, а рік – цілих 42 240 гривень. Це іноді ставить під сумнів такого "наближення" пенсії.
Якщо внесок є меншим за мінімальний (1760 гривень), то у стаж зараховується неповний місяць роботи, що дуже негативно позначається на розмірі пенсії. Тому зараз можна не лише купувати стаж, а й робити внесок більш високим, щоб це позначалося і на зарплаті.
Чи можуть діти докупити батькам стаж, та чи можуть пенсіонери самі його купувати
Сплачувати внески можна також на користь іншої особи. Батьки можуть сплачувати внески за дитину, яка поки що навчається у виші й ще не працює. Дорослі син або донька можуть докупити стаж своїм батькам, яким незабаром виповниться 60 років. Добровільну участь у загальнообов'язковому пенсійному страхуванні може брати людина, яка хоча б раз була працевлаштованою і за неї роботодавцем офіційно сплачено ЄСВ.
Особи ж, які вже є пенсіонерами, не мають права укладати такі угоди, щоб придбати стаж собі. Хоча інколи людям може не вистачати місяців або навіть днів, щоб стаж став, наприклад, рівно 30 або 35 років і пенсію дотягнули до певного мінімального розміру. Але чинне законодавство тут невблаганне.