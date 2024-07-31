Що таке страховий стаж та скільки його треба для пенсії

Законом передбачено, що якщо людина не сплачувала внесків, то не буде і стажу. Відповідно, страховий стаж – це період, за який щомісяця сплачується єдиний соціальний внесок, повідомляє 24 Канал.

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З 2004 року страховий стаж рахується не за трудовою книжкою, а за даними про сплату внесків. Але є випадки, коли людина офіційно не працює, або їй не вистачає стажу для призначення пенсії вчасно. Для цього існують добровільні пенсійні внески, а в деяких випадках можна докупити стаж.

Важливо Наразі для виходу на пенсію в 60 років і жінкам і чоловікам необхідно мати не менше 31 року стажу. У 2025 році будуть вимагати вже 32 роки стажу. І так до 2028 року, коли мінімально треба буде мати 35 років, щоб гарантувати собі хоча б мінімальну пенсію. Якщо стажу не вистачає, то пенсія призначається у 63 або 65 років, залежно від кількості підтвердженого стажу у відповідному році. Через такі норми вже сьогодні багато громадян не можуть піти на пенсію вчасно.

Що таке добровільні внески та як "купити" стаж

Сьогодні місяць стажу коштує 1760 гривень. Це 22% від мінімальної зарплати, що з 1 квітня становить 8 тисяч гривень. Цей внесок зазвичай сплачує роботодавець. Внесок може бути і більшим за мінімальний залежно від розміру зарплати, що позначається на майбутній пенсії.

У випадку, якщо людина не працює, але має дохід або, наприклад, працює за кордоном і внески з цієї зарплати не сплачує, то вона може укласти договір з Пенсійним фондом України про добровільну сплату внесків. Таким чином майбутній пенсіонер буде регулярно перераховувати певну суму, заробляючи собі стаж.

Також є випадки, коли людині незабаром виповниться 60 років, але стажу для вчасного призначення пенсії явно не вистачає. Тоді можна придбати стаж за попередні роки, там, де у особи були пробіли в трудовій діяльності. Проте такий стаж коштуватиме вдвічі дорожче. Тобто місяць "минулого" стажу буде коштувати вже мінімум 3520 гривень, а рік – цілих 42 240 гривень. Це іноді ставить під сумнів такого "наближення" пенсії.

Якщо внесок є меншим за мінімальний (1760 гривень), то у стаж зараховується неповний місяць роботи, що дуже негативно позначається на розмірі пенсії. Тому зараз можна не лише купувати стаж, а й робити внесок більш високим, щоб це позначалося і на зарплаті.

Чи можуть діти докупити батькам стаж, та чи можуть пенсіонери самі його купувати

Сплачувати внески можна також на користь іншої особи. Батьки можуть сплачувати внески за дитину, яка поки що навчається у виші й ще не працює. Дорослі син або донька можуть докупити стаж своїм батькам, яким незабаром виповниться 60 років. Добровільну участь у загальнообов'язковому пенсійному страхуванні може брати людина, яка хоча б раз була працевлаштованою і за неї роботодавцем офіційно сплачено ЄСВ.

Особи ж, які вже є пенсіонерами, не мають права укладати такі угоди, щоб придбати стаж собі. Хоча інколи людям може не вистачати місяців або навіть днів, щоб стаж став, наприклад, рівно 30 або 35 років і пенсію дотягнули до певного мінімального розміру. Але чинне законодавство тут невблаганне.

Важливо Втім в уряді вигадали благодійні внески. Фактично будь-яка особа може добровільно перерахувати власні кошти до Пенсійного фонду. Ці внески йдуть у загальний бюджет фонду. При цьому існує і так званий персоналізований внесок. У такому разі 70% перерахованої суми виплатять конкретному пенсіонерові у вигляді доплати до пенсії, а решта 30% все одно підуть в бюджет ПФУ. Саме тому така послуга поки що не користується особливою популярністю.