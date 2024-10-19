Як ви можете збільшити свою пенсію на майже 1000 гривень

Українські пенсіонери можуть отримати спеціальні надбавки до пенсії. Зокрема, і допомогу через погіршений стан здоров'я.

Кому надається така доплата до пенсії

Вказану надбавку можуть отримати пенсіонери, які мають погіршений стан здоров'я та потребують стороннього догляду. Ця доплата передбачена Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб" і рішенням уряду.

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Зверніть увагу! Така доплата розраховується як 40% від визначеного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Зараз вона складає 944 гривні.

Аби отримати цю доплату пенсіонер має:

отримувати пенсію за віком;

бути старше 80 років;

проживати на самоті;

потребувати догляду від сторонніх осіб.

Як отримати таку доплату

Для того, щоб отримати доплату через погіршений стан здоров'я особа має самостійно звернутись у ПФУ і подати спеціальну заяву. Також заявниу потрібно додати певні документи: