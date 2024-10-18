Яким буде обмінний курс долар через 12 місяців

Отже, бізнес очікує, що обмінний курс через 12 місяців становитиме 43,72 гривні за долар, повідомляє НБУ. Менше половини (44,1%) респондентів очікують, що обмінний курс буде в межах 42,1 – 44,0 гривні за долар, тоді як 37,3% вважають, що він буде вищим

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Водночас Міністерство економіки прогнозує середній курс долара до гривні у 2024 році на рівні 40,8 гривні за долар. У проєкті бюджету на 2025 рік закладено курс 45 гривень за долар.

Цікаво! У II кварталі бізнес очікував курс 41,61 гривні долар, у I кварталі — 40,44 гривні відповідно.