Курс євро в кінці жовтня

Тарас Лєсовий спрогнозував для 24 Каналу, що наприкінці жовтня валюта перебуватиме у стані "пом'якшення".

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ з одного боку, так би мовити, "ззовні", цінова кон’юнктура змінюватиметься (через інфляцію очікується об'єктивне подорожчання товарів та послуг щонайменше на 5 – 7%), а з іншого – "ізсередини" – валютний ринок не штормитиме, а курсові показники більш-менш залишатимуться в межах коридорів 45 – 47 гривні за євро (на міжбанку) та 45 – 47,5 гривні за євро (на готівковому ринку).

В першу половину жовтня завдяки вдалій політиці НБУ, курс перебував в доволі вузькому коридорі, в деякі моменти ринок був без втручань регулятора. Нещодавно НБУ зауважив, що найближчим часом навряд чи можливе повернення до плаваючого курсу.

А це означає, що режим "керованої гнучкості" залишатиметься чинним: тобто за умов вільного курсоутворення у регулятора залишатиметься можливість точкового втручання на ринок для "втишення" попиту через валютні інтервенції. Тобто наприкінці жовтня на ринку навряд чи стануться якісь глобальні зрушення: щоденні коливання, як і раніше, будуть різноспрямованими. Приміром, за кількаденним зростанням курсові показники опиняться в стадії "ремісії" (цілком можливе незначне їх зниження),

– додав він.

Тож валютні курси зростатимуть, хоч і не перетнуть допустимі межі.

Основні показники на ринку валют