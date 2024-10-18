Курс евро в конце октября
Тарас Лесовой спрогнозировал для 24 Канала, что в конце октября валюта будет находиться в состоянии "смягчения".
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с одной стороны, так сказать, "извне", ценовая конъюнктура будет меняться (из-за инфляции ожидается объективное подорожание товаров и услуг минимум на 5 – 7%), а с другой – "изнутри" – валютный рынок не будет штормить, а курсовые показатели более-менее будут оставаться в пределах коридоров 45 – 47 гривны за евро (на межбанке) и 45 – 47,5 гривны за евро (на наличном рынке).
В первую половину октября благодаря удачной политике НБУ, курс находился в довольно узком коридоре, в некоторые моменты рынок был без вмешательств регулятора. Недавно НБУ заметил, что в ближайшее время вряд ли возможен возврат к плавающему курсу.
А это означает, что режим "управляемой гибкости" будет оставаться в силе: то есть в условиях свободного курсообразования у регулятора будет оставаться возможность точечного вмешательства на рынок для "утихания" спроса через валютные интервенции. То есть в конце октября на рынке вряд ли произойдут какие-то глобальные сдвиги: ежедневные колебания, по-прежнему, будут разнонаправленными. К примеру, за многодневным ростом курсовые показатели окажутся в стадии "ремиссии" (вполне возможно незначительное их снижение),
– добавил он.
Поэтому валютные курсы будут расти, хоть и не пересекут допустимые пределы.
Основные показатели на рынке валют
- Коридоры валютных колебаний: 45 – 47 гривны за евро (на межбанке) и 45 – 47,5 гривны за евро (на наличном рынке).
- Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,1 – 0,2 гривны, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты – до 0,5 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты – до 1 – 1,3 гривны за евро.
- Разница курсов покупки: комбанки – 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты – 0,5 – 0,7 гривны за евро.
- Разница курсов продажи: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – до 0,5 гривны за евро.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,3 – 0,5 гривны.
- Средние курсовые отклонения в течение недели: до 2% от стартового курса недели.