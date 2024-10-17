Які прогнози для ВВП України

Згідно з оновленими даними, у 2025 році зростання української економіки прогнозується на рівні 2%, а у 2026 році – 7%.

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Це сповільнення зростання пов’язане з економічними наслідками вторгнення Росії та перебоями в енергопостачанні.

Віцепрезидентка Світового банку з питань Європи та Центральної Азії Антонелла Бассані зазначила, що країни цього регіону змогли подолати останні виклики.

Важливо! Зокрема, серед викликів була висока інфляція, наслідки вторгнення Росії в Україну та слабкий економічний ріст у Європейському Союзі, який є важливим експортним ринком для регіону.

На її думку, для подальшого довгострокового економічного зростання, важливо значно покращити якість середньої та вищої освіти.

Це стане ключовим чинником у зміцненні людського капіталу і підвищенні креативності, що своєю чергою сприятиме підвищенню продуктивності праці.