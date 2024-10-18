Каким будет обменный курс доллар через 12 месяцев

Итак, бизнес ожидает, что обменный курс через 12 месяцев составит 43,72 гривны за доллар, сообщает НБУ. Менее половины (44,1%) респондентов ожидают, что обменный курс будет в пределах 42,1 – 44,0 гривны за доллар, тогда как 37,3% считают, что он будет выше

Читайте также: Евро в конце октября: вырастет ли валюта

В то же время Министерство экономики прогнозирует средний курс доллара к гривне в 2024 году на уровне 40,8 гривны за доллар. В проекте бюджета на 2025 год заложен курс 45 гривен за доллар.

Интересно! Во II квартале бизнес ожидал курс 41,61 гривны доллар, в I квартале - 40,44 гривны соответственно.