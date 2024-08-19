Деякі пенсіонери мають право на 100% знижку на комунальні послуги

Деякі пенсіонери, що проживають у сільській місцевості, мають право на пільги щодо оплати комунальних послуг. Зокрема, вони можуть зовсім не платити за житлово-комунальні послуги.

Хто має право на 100% знижку на оплату комуналки

Пенсіонери, які працювали в певних професіях у сільській місцевості та продовжують жити там після виходу на пенсію, можуть отримати 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг.

Читайте також Нардепи просять суд поновити їм спеціальні пенсії: про які виплати йдеться

До переліку пільг також входить придбання палива і скрапленого газу в межах встановлених норм.

До таких професій належать:

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв та бібліотек;

працівники державних і комунальних закладів культури, а також закладів освіти у сфері культури.

Нагадаємо! Щоб отримати пільгу, потрібно мати щонайменше три роки стажу роботи за відповідною професією і на момент виходу на пенсію працювати на цій посаді.

Варто також зазначити, що пільгу призначають, якщо середньомісячний дохід сім’ї за останні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищує 4 240 гривень, що є порогом для отримання податкової соціальної пільги.

Зауважте! Пільга надається на 12 місяців з моменту звернення, але не довше, ніж до кінця поточного року. Скористатися знижкою може лише сам пенсіонер.