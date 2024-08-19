Хто має право на 100% знижку на оплату комуналки
Пенсіонери, які працювали в певних професіях у сільській місцевості та продовжують жити там після виходу на пенсію, можуть отримати 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг.
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До переліку пільг також входить придбання палива і скрапленого газу в межах встановлених норм.
До таких професій належать:
- педагогічні працівники;
- медичні та фармацевтичні працівники;
- спеціалісти із захисту рослин;
- працівники музеїв та бібліотек;
- працівники державних і комунальних закладів культури, а також закладів освіти у сфері культури.
Нагадаємо! Щоб отримати пільгу, потрібно мати щонайменше три роки стажу роботи за відповідною професією і на момент виходу на пенсію працювати на цій посаді.
Варто також зазначити, що пільгу призначають, якщо середньомісячний дохід сім’ї за останні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищує 4 240 гривень, що є порогом для отримання податкової соціальної пільги.
Зауважте! Пільга надається на 12 місяців з моменту звернення, але не довше, ніж до кінця поточного року. Скористатися знижкою може лише сам пенсіонер.