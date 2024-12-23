Частина пенсіонерів зможе не платити за комунальні послуги
Частина українських пенсіонерів може бути повністю звільнена від оплати житлово-комунальних послуг. Ця пільга стосується громадян, які працювали в певних сферах і мають низький рівень доходу.
Хто має право на пільги
Український уряд затвердив механізм надання пільг пенсіонерам, який закріплено у постанові Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї”, повідомляє 24 Канал.
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Згідно з урядовою постановою, від оплати комунальних послуг на 100% звільняються:
- вчителі,
- бібліотекарі,
- медичні працівники,
- працівники культури, які проживають у сільській місцевості.
Ці категорії громадян отримують повну компенсацію за житлово-комунальні послуги.
Інші форми державної підтримки пенсіонерів
Більшість пенсіонерів мають можливість отримувати субсидії, які частково компенсують витрати на житлово-комунальні послуги. Розмір такої допомоги визначається на основі сукупного доходу пенсіонера та вартості послуг.
Важливо! Особливі умови передбачені для тих, хто проживає в будинках без централізованого опалення. Таким громадянам надається субсидія на придбання твердого палива. Ця допомога виплачується раз на рік, а її розмір може досягати 21 000 гривень.
Державна підтримка у вигляді пільг і субсидій спрямована на зменшення фінансового навантаження на пенсіонерів.
Зауважте! Зокрема, звільнення від оплати комунальних послуг є важливим заходом для підтримки громадян, які працювали в соціально значущих сферах.