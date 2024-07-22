Як пенсіонеру отримати допомогу від ООН

Всесвітня продовольча програма ООН виплачує допомогу пенсіонерам, у регіонах, які найбільше постраждали від війни. За інформацією Мінсоцполітики, список одержувачів складає Пенсійний фонд на основі наявних реєстрів, а ВПП здійснює виплати.

Хто зможе отримати виплату

Пенсіонери з Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської, Сумської, та Харківської областей можуть розраховувати на додаткові виплати.

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Право на ці виплати мають:

ті, хто проживає на територіях активних або можливих бойових дій;

отримують пенсію менше, ніж 3 000 гривень;

не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій чи допомоги на проживання для ВПО.

Пенсіонери, які відповідають критеріям, отримуватимуть щомісячну допомогу від ВПП у розмірі різниці між їхньою поточною пенсією та сумою 3 000 гривень. Мінімальна виплата становить 100 гривень.

Кошти перераховуються безпосередньо на банківський рахунок пенсіонера, на який надходять звичайні пенсійні виплати.

Дані про таких пенсіонерів вже є у базі Пенсійного фонду, тому подавати заяву до ВПП або Пенсійного фонду не потрібно.