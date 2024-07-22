Як пенсіонеру отримати допомогу від ООН
Джерело:Мінсоцполітики
Всесвітня продовольча програма ООН виплачує допомогу пенсіонерам, у регіонах, які найбільше постраждали від війни. За інформацією Мінсоцполітики, список одержувачів складає Пенсійний фонд на основі наявних реєстрів, а ВПП здійснює виплати.
Хто зможе отримати виплату
Пенсіонери з Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської, Сумської, та Харківської областей можуть розраховувати на додаткові виплати.
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Право на ці виплати мають:
- ті, хто проживає на територіях активних або можливих бойових дій;
- отримують пенсію менше, ніж 3 000 гривень;
- не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій чи допомоги на проживання для ВПО.
Пенсіонери, які відповідають критеріям, отримуватимуть щомісячну допомогу від ВПП у розмірі різниці між їхньою поточною пенсією та сумою 3 000 гривень. Мінімальна виплата становить 100 гривень.
Кошти перераховуються безпосередньо на банківський рахунок пенсіонера, на який надходять звичайні пенсійні виплати.Зауважте! Дані про таких пенсіонерів вже є у базі Пенсійного фонду, тому подавати заяву до ВПП або Пенсійного фонду не потрібно.