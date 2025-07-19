Виплата не для всіх: хто має шанс на тринадцяту пенсію цього серпня

В Україні поняття "тринадцята пенсія" не має офіційного статусу. Так у народі називають виплату, яку не встиг отримати пенсіонер у разі його смерті.

Хто має право на тринадцяту пенсію в Україні?

Виплата нараховується за місяць смерті пенсіонера і може отримуватися його близькими, які проживали разом із ним на той момент, включно з непрацездатними членами родини, які перебували на його утриманні, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Щоб оформити виплату, потрібно звернутися до сервісних центрів ПФУ або подати заявку онлайн через їхній вебпортал. До пакета документів входять:

заява;

свідоцтво про смерть;

підтвердження родинних зв’язків;

паспорт заявника;

реквізити банківського рахунку та документи, що доводять спільне проживання з пенсіонером на момент його смерті.

Пенсійний фонд перераховує гроші на банківський рахунок заявника. Якщо його немає, то виплату можна отримати у будь-якому відділенні Ощадбанку через систему "Швидка копійка".