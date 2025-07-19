Кто имеет право на тринадцатую пенсию в Украине?

Выплата начисляется за месяц смерти пенсионера и может получаться его близкими, проживавших вместе с ним на тот момент, включая нетрудоспособными членами семьи, которые находились на его иждивении, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Чтобы оформить выплату, нужно обратиться в сервисные центры ПФУ или подать заявку онлайн через их вебпортал. В пакет документов входят:

заявление;

свидетельство о смерти;

подтверждение родственных связей;

паспорт заявителя;

реквизиты банковского счета и документы, доказывающие совместное проживание с пенсионером на момент его смерти.

Пенсионный фонд перечисляет деньги на банковский счет заявителя. Если его нет, то выплату можно получить в любом отделении Ощадбанка через систему "Быстрая копейка".