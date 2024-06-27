Доплати отримають не всі — у кого з пенсіонерів пенсія в липні не зміниться

З досягненням певного віку пенсіонери мають право на надбавки до своїх виплат. Втім, є ті, кого це право не стосується, адже їхні виплати вищі за встановлений законом поріг.

Призначення надбавок за віком

За інформацією ПФУ, пенсіонерам, чиї пенсійні виплати перевищують 10 340 гривень, надбавки за віком не нараховуються. Внаслідок цього додаткові кошти не надходять на їхні рахунки після досягнення певного віку.

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Надбавки за віком нараховуються автоматично на основі даних, що зберігаються в базі ПФУ, без необхідності подання додаткових заяв.

Законодавство передбачає щомісячні додаткові виплати до пенсії після досягнення певного віку:

у 70 років – 300 гривень;

у 75 років – 456 гривень;

у 80 років – 570 гривень.

Ці доплати не сумуються, а замінюються на більші при досягненні відповідного віку.

Які виплати можна отримати натомість

Після 80 років пенсіонери можуть отримувати додаткову фінансову підтримку від держави, якщо мають проблеми зі здоров'ям і потребують допомоги в повсякденному житті.

Для отримання цих виплат необхідно подати медичні документи, що підтверджують діагноз, а також докази необхідності постійної зовнішньої допомоги.

Наразі розмір цієї доплати становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що дорівнює 944 гривням. Для отримання надбавки необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду України.

Чому пенсію можуть скасувати

Деякі пенсіонери можуть зіткнутися з припиненням пенсійних виплат. Це може статися, якщо особа не повідомить своєчасно Пенсійний фонд про будь-які зміни у своєму майновому стані.

Про що потрібно повідомити ПФУ: